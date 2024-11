Fora de A Fazenda 16, Julia Simoura diz que pagou caro pelas confusões dos aliados

O Domingo Espetacular acompanhou as primeiras 24 horas da atriz Julia Simoura fora do reality show. Ela atribuiu sua saída a polêmicas que envolveram seus aliados e que acabaram 'respingando' nela. Julia ainda recebeu um celular para fazer sua primeira ligação depois do confinamento. Confira no quadro A Fazenda - 24 Horas da Eliminação!