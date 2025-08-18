Girafas importadas ilegalmente da África do Sul vivem em condições precárias em resort no Rio

O Domingo Espetacular mostra com exclusividade imagens inéditas de 14 girafas sobreviventes, que foram trazidas da África do Sul. Há quase quatro anos, os animais estão num resort, no Rio de Janeiro, depois que a importação delas foi considerada ilegal pelas autoridades. Quatro já morreram desde a chegada ao Brasil, no maior caso de tráfico de animais da história. Segundo o Ibama, o estudo que vai definir onde elas vão ficar está perto de ser finalizado. Protetores e ativistas temem que mesmo depois de tanta espera, as girafas terminem em zoológicos.



