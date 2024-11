Giro dos Famosos: Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, completa um ano

No Giro dos Famosos desta semana, você vai ver os mimos que a filha de Neymar e Bruna Biancardi recebeu no seu aniversário de um aninho; a suposta alfinetada que Joelma deu no seu ex, Ximbinha, durante um show; a polêmica envolvendo os filhos de Cid Moreira, que querem anular o testamento do pai e pedir o bloqueio do passaporte da viúva Fátima Sampaio; e muito mais!