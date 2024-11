Aos 44 anos, a modelo Gisele Bündchen anunciou que está grávida do namorado, Joaquim Valente. A top tentou esconder a gestação enquanto deu, mas Fabíola Reipert e Keila Jimenez vão mostrar as primeiras fotos da barriguinha, tiradas nessa semana. Confira todas as fofocas no Giro dos Famosos.