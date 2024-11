Mais um peão deu adeus ao prêmio de R$ 2 milhões em A Fazenda 16 na última quinta (14). Gizelly Bicalho ficou para trás na votação popular e encerrou a sua participação no jogo, que não deixou de ser marcante. Veja agora as primeiras 24 horas da ex-peoa em liberdade, e descubra para quem a advogada fez a primeira ligação depois do confinamento!