Governo dos EUA negocia encontro entre Putin e Zelensky

O governo americano está negociando um encontro entre Vladimir Putin, da Rússia, e o ucraniano Volodymyr Zelensky. O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse a uma TV americana que a Casa Branca tenta marcar conversas diretas entre os países, que estão em conflito no leste da Europa, mas afirmou ser mais produtivo que Putin se encontre primeiro com Trump. Os líderes vão se reunir na próxima sexta-feira (15), no Alasca.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!