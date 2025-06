Guerra em Israel: sirenes de emergência soam e Tel Aviv registra explosões

Ao vivo de Tel Aviv, Roberto Cabrini informa que sirenes de emergência soaram por dois minutos e ao menos cinco explosões foram ouvidas. Atualmente, o conflito entre Israel e Irã deixou 24 mortos do lado israelense após os ataques. Do lado iraniano, o número de mortos é maior, chegando a 430, segundo o Ministério da Saúde do Irã. A situação permanece tensa na região.



