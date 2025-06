Homem ameaça criança de 4 anos durante apresentação em uma escola

Veja quem é o homem por trás de um vídeo que repercutiu em todo o Brasil essa semana. Nas imagens, ele aparece ameaçando uma criança de 4 anos durante uma apresentação infantil em uma escola do Distrito Federal. Segundo o rapaz, o filho dele estaria reclamando há meses que vinha sendo agredido pelo colega de sala. As cenas provocaram muita discussão sobre o comportamento dos pais no ambiente escolar. Veja.



