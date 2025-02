Homem apontado como mandante da execução de famoso galerista é preso em Nova York

O empresário americano Brent Sikkema foi morto a facadas em janeiro de 2024, na zona sul do Rio de Janeiro. Aos 75 anos, ele era considerado um dos maiores galeristas do mundo. Na última semana, o cubano Daniel Carrera, ex-marido de Brent, foi preso em Nova York. Ele é apontado pela polícia como o mandante da execução do empresário. Indiciado e preso pelas autoridades dos Estados Unidos, Daniel pode ser condenado à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte.



