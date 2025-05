Homem é vítima de 'estelionato amoroso' e perde cerca de R$ 250 mil

Uma promessa de amor e de vida em comum sem data para virar realidade. E enquanto esse dia não chegava, o homem emprestava dinheiro para a mulher e ela respondia com mais pedidos. Essa é a história de Alexandre e Emile. Em pouco mais de um ano, R$ 250 mil saíram da conta dele para a dela. Ela alegava ter uma doença renal e pedia dinheiro para fazer tratamentos de saúde. No final, ela foi embora. Alexandre registrou ocorrência como estelionato. Veja mais detalhes dessa história.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!