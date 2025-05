Homem luta há quase 30 anos para provar identidade após ser roubada por falsário

Um homem luta há quase 30 anos para provar que teve a identidade roubada por um falsário. Em 1997, Josselito Antunes, perdeu a carteira de identidade em Porto Alegre. Nesta mesma época, Natanael, seu primo, reapareceu depois de, segundo a polícia, matar duas pessoas. Quando voltou, já não era mais Natanael e sim a versão falsificada de Josselito. O impostor tirou documentos, tentou se aposentar e até cometeu crimes usando o nome da vítima. O Domingo Espetacular conversou com Josselito em Barra do Ribeiro, cerca de 70 quilômetros de Porto Alegre.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!