Idosa francesa é abandonada pelo próprio filho em aeroporto de São Paulo

No Brasil, o registro de abandono de idosos cresceu quase dez vezes, entre 2022 e 2023. O tema voltou a ser discutido depois que uma senhora francesa, de 77 anos, foi deixada pelo filho, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ela foi impedida de embarcar para a Rússia, por estar doente e não apresentar condições físicas para cuidar do outro filho, uma pessoa com deficiência. A francesa Johanna Gundula Lechner Tran, de 77 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao lado de dois filhos. O mais novo, de 35 anos e o mais velho, de 43, uma pessoa com deficiência. Os três vieram da Bolívia, mas, de repente, o caçula desapareceu. A idosa e o filho foram impedidos de seguir viagem pela companhia aérea, porque ela tinha uma trombose na perna, o que poderia levar à morte em pleno voo. Mãe e filho ficaram uma semana no aeroporto. Cinco dias no hotel próximo ao desembarque com diárias pagas pela própria passageira e pela companhia aérea. E dois dias dormindo nos bancos. Mesmo com dificuldades para andar por causa do problema na perna, a idosa se recusava a sair do aeroporto. Queria seguir para o destino que havia planejado: a Rússia. Sem ninguém para pedir ajuda, a francesa e o filho contaram com a solidariedade dos funcionários do aeroporto e do hotel que compraram até comida para os dois. A passageira e o filho foram levados para este hospital, próximo ao aeroporto. Acionado, o consulado da França convenceu os dois de que o melhor seria voltar para casa. A pedido do consulado, mãe e filho vão continuar no hospital até a viagem de volta pra Europa. O caso da francesa reflete uma situação cada vez mais comum e preocupante no Brasil. O abandono de idosos. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, todos os dias, duas pessoas com mais de 60 anos são deixadas em algum hospital público do país. O paciente chega para cuidar da saúde, recebe alta e ninguém aparece para levá-lo para casa. Em 2023, foram mais de 20 mil denúncias de abandono pelo "Disque 100". Dados do IBGE mostram que hoje, cerca de 10% da população brasileira (10,5%) têm idade acima de 65 anos e nos próximos cinco anos, o país deve ter mais idosos que pessoas com idades entre zero e 14 anos.



