Influenciador Hytalo Santos é transferido para penitenciária na Paraíba

Essa semana, o influenciador Hytalo Santos e o companheiro dele, Israel Vicente, foram transferidos de São Paulo, onde estavam presos, para uma penitenciária da Paraíba. O Domingo Espetacular esteve no mesmo voo, a poucos metros das poltronas em que eles seguiram viagem e registrou imagens exclusivas. Na última quinta-feira (28), uma multidão aguardava a chegada do influenciador ao presídio de Róger, na Paraíba. Cenas bem diferentes das imagens registradas no momento da prisão deles, em 15 de agosto ou mesmo do início da transferência de estado, quando os dois deixaram o presídio em São Paulo. Hytalo Santos e o companheiro Israel Vicente deixaram o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros por volta das 11h de quinta feira (28). Ao 12h, chegaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Sempre escoltados por agentes da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo. A operação contou com cerca de 50 pessoas. Hytalo e Israel foram levados para João Pessoa em avião comercial. Os dois viajam algemados. Às 17h, o avião pousa em João Pessoa. Hytalo, Israel e os policiais são os primeiros a deixar a aeronave pela porta traseira. No percurso, várias viaturas das forças de segurança fazem a escolta. Hytalo Santos e Israel são conduzidos ao Instituto de Polícia Científica da Paraíba, para a realização do corpo de delito. Ao chegarem, fãs gritam e acenam. Essa comoção ilustra o tamanho do sucesso de Hytalo Santos na internet. Ele chegou a ter mais de 20 milhões de seguidores nas redes. O influenciador apadrinhava crianças e jovens em vulnerabilidade social, oferecendo suporte financeiro. Em troca, os adolescentes protagonizam seus vídeos. As cenas com dinâmicas de cunho sexual, festas com bebidas alcóolicas e danças sensuais chamaram a atenção do Ministério Público da Paraíba. Hytalo passou a ser investigado por produzir conteúdo vexatório, inadequado e impróprio, com conotação de erotização e sexualização de adolescentes.