Joe Biden se torna o 1º presidente dos EUA a visitar a Amazônia e anuncia pacote de investimentos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou hoje (17) a Manaus (AM) e se tornou o primeiro presidente estadunidense a visitar a região amazônica. Biden sobrevoou a maior floresta tropical do mundo e anunciou um investimento de R$ 290 milhões ao Fundo de Preservação da Amazônia. A liberação do dinheiro, porém, depende do Congresso dos EUA, que será controlado pelo Partido Republicano de Donald Trump a partir do ano que vem.