Julgamento de Bolsonaro no STF começa nesta terça-feira (02)
O ex-presidente e sete pessoas são acusados de tentativa de golpe após eleições de 2022
O Jornalismo da RECORD acompanha a partir desta terça-feira (02) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. No banco dos réus do Supremo Tribunal Federal, além do ex-presidente, outras sete pessoas, todas acusadas por tentativa de golpe de Estado. Os réus do chamado Núcleo Crucial, acusados de tentativa de golpe de Estado após o resultado
das eleições de 2022, vão ter seus futuros definidos nesta semana. As sessões estão marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. O ex-presidente Jair Bolsonaro será o primeiro a ser julgado pela primeira turma do STF.
