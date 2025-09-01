Julgamento de Bolsonaro no STF começa nesta terça-feira (02)

O Jornalismo da RECORD acompanha a partir desta terça-feira (02) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. No banco dos réus do Supremo Tribunal Federal, além do ex-presidente, outras sete pessoas, todas acusadas por tentativa de golpe de Estado. Os réus do chamado Núcleo Crucial, acusados de tentativa de golpe de Estado após o resultado

das eleições de 2022, vão ter seus futuros definidos nesta semana. As sessões estão marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. O ex-presidente Jair Bolsonaro será o primeiro a ser julgado pela primeira turma do STF.

