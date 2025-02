Mãe relata momentos de pânico após ser sequestrada com as filhas na porta de escola

Nesta semana, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, uma família viveu momentos de desespero. "Pensei que a gente ia morrer", relata Danielle Fontalba, empresária. Ela e as duas filhas, de 10 e 12 anos, foram sequestradas na porta de uma escola e ficaram três horas sob a arma de um criminoso. Nesse período, a mãe foi obrigada a sair do carro para tirar dinheiro em caixas eletrônicos. A Guarda Civil Metropolitana localizou o carro e iniciou uma perseguição frenética, com as vítimas ainda no automóvel. Ainda traumatizada com a situação, Danielle falou com o Domingo Espetacular e relatou em detalhes o que viveu ao lado das filhas.



