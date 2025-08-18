Manifestantes israelenses pedem fim da guerra e libertação dos reféns

Manifestantes foram às ruas em Israel para pedir o fim da guerra e a libertação dos reféns que ainda estão em poder do grupo terrorista Hamas. Uma greve nacional foi convocada para este domingo (17), dia útil em Israel. Manifestantes carregavam bandeiras do país e cartazes com o rosto dos reféns.



