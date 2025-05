Marrone retorna aos palcos após se recuperar de acidente

Marrone está de volta aos palcos. O cantor recebeu o Domingo Espetacular horas antes de fazer o primeiro show depois de sofrer um acidente. Marrone caiu de uma altura de cerca de três metros no final de uma apresentação. Ele levou 15 pontos na testa, trincou cinco costelas e machucou a mão. O parceiro Bruno seguiu com a agenda, mas agora que o susto passou, Marrone fala, pela primeira vez, sobre o retorno da dupla.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!