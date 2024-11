Morre o publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos

Morreu neste domingo (13) no Rio de Janeiro, o publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos. Ele é o publicitário mais premiado na história do Brasil. Nascido no bairro da Lapa, em São Paulo, Olivetto começou a trabalhar como estagiário em uma agência de publicidade, aos 18 anos, e ao longo de sua carreira se transformou em um ícone da publicidade brasileira e mundial.