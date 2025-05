Motoristas de caminhão são alvo de quadrilhas especializadas

O Brasil tem cerca de 3 milhões de caminhoneiros. E esses profissionais estão na mira das organizações criminosas. As quadrilhas estão atrás das cargas e das peças dos caminhões, que rendem muito dinheiro no mercado clandestino. Uma megaoperação da polícia bloqueou R$ 70 milhões em bens e imóveis que seriam de criminosos. O Domingo Espetacular foi para a estrada mostrar como os motoristas tentam de proteger da violência dos integrantes de organizações criminosas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!