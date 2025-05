Mulheres acusam o principal líder da Igreja do Santo Daime, no RJ, de abuso sexual

Mulheres que frequentavam a Igreja do Santo Daime, no Rio de Janeiro, acusam o principal líder da religião na cidade de abuso sexual. O Ministério Público denunciou Paulo Roberto Silva e Souza. Segundo as autoridades, ele usava a posição de líder, o consumo de drogas e a manipulação para se aproximar das vítimas e cometer abusos.



