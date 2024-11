Músico da banda cover dos Mamonas Assassinas é acusado de abusar sexualmente de fãs

Um músico de 28 anos, que tocava em uma banda cover dos famosos Mamonas Assassinas, está envolvido em um caso grave, em São Paulo. Tês meninas, fãs do grupo, com 14, 13 e 11 anos de idade, acusam esse ex-baterista de violência sexual. O Domingo Espetacular teve acesso exclusivo às denúncias feitas à polícia, e as famílias das garotas estão inconformadas e se perguntam por que ele ainda não foi sequer foi ouvido pelas autoridades.