Nove pacientes perdem globo ocular após mutirão de cirurgias de catarata em Parelhas (RN)

A pequena cidade de Parelhas, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, vive um drama que ninguém aqui poderia imaginar. Nove habitantes do município perderam um globo ocular depois de um mutirão de cirurgias de catarata. Um laudo apontou contaminação por uma bactéria presente no intestino humano. O mutirão foi promovido pela Prefeitura, que contratou a empresa Oculare Oftalmologia. O Ministério Público do estado investiga de quem foi erro para que as famílias sejam indenizadas.