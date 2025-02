O Hospital: Homem vai para a sala de cirurgia após sofrer fratura brincando de braço de ferro

O neurocirurgião Vinicius de Meldau Benites brincava de braço de ferro quando sofreu uma fratura. No novo episódio da segunda temporada da série O Hospital, você vai conhecer a história dele, que teve de ir direto para a sala de cirurgia depois do acidente. Além disso, você também vai conhecer Edmundo Neves Cunha, que ganhou uma nova vida depois de sofrer por quatro décadas com dores no quadril.



