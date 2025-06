Pai e filho são atropelados por motorista alcoolizado no Paraná

Um pai e um filho iam de moto para o trabalho e, enquanto esperavam o farol abrir, foram atropelados por um carro que não parou no sinal vermelho. Os dois morreram na hora. O motorista do carro voltava de uma noite de festa. A promotoria soliciou a prisão preventiva do motorista, mas o pedido foi negado pela juíza responsável pelo caso. O acidente aconteceu em março, e três meses depois, a família das vítimas ainda procura pos explicações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!