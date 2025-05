Palmeiras vence o São Paulo e segue na liderança do Brasileirão

A rodada só termina amanhã (12), com Santos e Ceará, mas sem nenhum resultado zero a zero e uma média de três gols por partida. A RECORD transmitiu ainda a goleada do Botafogo contra o Inter. No único clássico da rodada, o Palmeiras derrotou o São Paulo nos acréscimos com gol de Vitor Roque. O resultado manteve o time na liderança do campeonato. Já a derrota custou aos são-paulinos a queda para a décima sexta posição, a fronteira das equipes que estão na zona de rebaixamento. O Esporte Record deste domingo (11), mostra todos os resultados do brasileirão, além de uma entrevista exclusiva com Dorival Júnior, o técnico do Corinthians.



