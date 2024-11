Pescoço de boneca: novo procedimento para afinar pescoço divide especialistas

Uma polêmica no mundo da estética: o pescoço de boneca. Mulheres estão procurando especialistas para fazer um procedimento na região do trapézio que promete afinar o pescoço. A toxina botulínica, a mesma substância usada no rosto, é aplicada no pescoço e nos ombros. Será que isso é seguro? Você vai ver agora o que dizem os especialistas sobre essa técnica que pode custar mais de R$ 5 mil por sessão.