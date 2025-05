Primeiras baleias-jubarte são flagradas na costa de SP e se apresentam em espetáculo da natureza

Prepare-se para ver o registro de um espetáculo da natureza. Nesta semana, as primeiras baleias-jubarte apareceram no litoral norte de São Paulo e se apresentaram para turistas e moradores da região. A chegada dos animais marca o início da temporada anual de baleias na costa brasileira, que pode ser admirada gratuitamente por todos.



