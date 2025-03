Quem é o pai de José? Homem luta há mais de 40 anos para resolver mistério

Um processo de reconhecimento de paternidade se arrasta por mais de 40 anos no Rio Grande do Sul. Em jogo, está uma herança estimada em R$ 100 milhões, mas os homens que podem ser pai e filho já morreram. Agora, um novo exame de DNA dos descendentes pode desvendar o segredo guardado por oito décadas. José De Carli Martins morreu sem descobrir quem era o pai. Acompanhe!

