Reviravolta: polícia desconfia que homem forjou acidente que teria matado jovem em Crato (CE)

Um mistério cerca a morte de uma jovem de 18 anos em Crato, na região do Cariri, conhecida como o ‘oásis do Ceará’. Ela foi encontrada já sem vida dentro de um carro depois de um acidente. Só que agora esse caso tem uma reviravolta. Para a polícia, a garota foi morta antes em um quarto de motel. O acidente teria sido forjado pelo homem que estava com ela.