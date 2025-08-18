Saiba quem é a idosa de 81 anos que viralizou nas redes sociais por dar mergulhos divertidos no rio

Uma senhora de 81 anos criou um perfil nas redes sociais e já tem mais de 130 mil seguidores. E o segredo do sucesso está em algo bem inusitado: saltos divertidos num rio que fica ao lado da casa da família. O Domingo Espetacular foi até o Norte do país conhecer a Vovó Sampaio, que dá um show de alegria, vontade de viver e, claro, muitos mergulhos. A idosa mora em uma comunidade ribeirinha na Ilha de Marajó, no Pará, com alguns filhos, netos e até bisnetos.



