Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Saiba quem é a idosa de 81 anos que viralizou nas redes sociais por dar mergulhos divertidos no rio

Senhora de 81 anos ensina a alegria da vida nas redes sociais e já tem mais de 136 mil seguidores.

Domingo Espetacular|Do R7

Uma senhora de 81 anos criou um perfil nas redes sociais e já tem mais de 130 mil seguidores. E o segredo do sucesso está em algo bem inusitado: saltos divertidos num rio que fica ao lado da casa da família. O Domingo Espetacular foi até o Norte do país conhecer a Vovó Sampaio, que dá um show de alegria, vontade de viver e, claro, muitos mergulhos. A idosa mora em uma comunidade ribeirinha na Ilha de Marajó, no Pará, com alguns filhos, netos e até bisnetos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • domingo-espetacular
  • Energia
  • Pará
  • RecordPlus
  • Redes sociais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.