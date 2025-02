São Paulo em alerta: chuvas causam 18 mortes no estado e deixam áreas debaixo d'água

Neste domingo (2), a cidade inteira de São Paulo voltou a ficar em estado de atenção para alagamentos. Segundo a Defesa Civil, subiu para 18 o número de mortes por causa das chuvas no estado, desde o início do verão. Um motorista de 50 anos morreu afogado depois de ficar preso dentro do carro, que sofreu uma pane no meio da enchente, na noite do último sábado (1º). Ele trabalhava por aplicativo e o passageiro conseguiu sair do veículo.