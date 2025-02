São Paulo registra 14 pontos de alagamento após chuva intensa neste domingo (26)

A cidade de São Paulo registrou, neste domingo (26), mais um dia de chuva intensa. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, houve 14 pontos de alagamento, além de queda de árvores e de energia em diversos pontos. A tempestade atingiu, principalmente, as zonas Sul e Leste da capital. O clássico entre São Paulo e Corinthians, no estádio do Morumbis, pelo Campeonato Paulista, precisou ser adiado em uma hora.