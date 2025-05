Sem nunca ter cometido um crime, homem inocente é listado como foragido da Justiça

Já são quase sete anos de um pesadelo que parece não ter fim. Desde 2018, todos os dias Victor Lopes Centeno, de 25 anos, acorda com o nome na lista de foragidos, ainda que ele não tenha nenhuma dívida com a Justiça. Mas como um homem pode ser procurado, e até mesmo preso, por um crime que nunca cometeu? E mais: em um caso em que já houve julgamento, no qual ele foi considerado inocente. A história começa em agosto de 2018, quando Victor foi acusado de roubar um carro. Daí em diante, ele foi detido injustamente mais de dez vezes. Entenda.



