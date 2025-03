Sem respostas, mãe de ex-peão que desapareceu procura, sozinha, o filho em área de mata

Era apenas mais um dia comum quando Carmelo Luis Benedito, de 38 anos, saiu de caso para comprar laranjas. A diferença é que o ex-peão nunca mais voltou. O mistério, que intriga a polícia e a população de uma pacata cidade do interior de São Paulo, com apenas 25 mil habitantes, já dura dois meses. Diante da ausência de respostas, a mãe de Carmelo passou a procurar sozinha no meio da mata onde o carro dele foi abandonado.



