Sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, tem celular roubado e perde R$ 700 mil

Depois de ter o celular roubado, o cantor Matheus, da dupla Matheus e Kauan, descobriu que os criminosos conseguiram tirar R$ 700 mil da conta dele. A situação, nas grandes cidades, é comum: a cada minuto, dois celulares são furtados ou roubados no Brasil. Dias atrás, a dupla sertaneja viajou a São Paulo para um show especial. A comemoração de 15 anos de carreira. Mas naquela noite, nem tudo foi motivo de alegria. A caminho do show, Matheus teve o celular roubado dentro do carro, já que a janela estava um pouco aberta. Ele pediu para um assessor bloquear o celular, mas a medida não foi suficiente. A situação também aconteceu com a cantora Sula Miranda. Entenda.



