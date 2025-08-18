Tiroteio em boate de Nova York acaba em mortes e feridos

Pelo menos três pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em um tiroteio em uma boate em Nova York, nos Estados Unidos. O local estava lotado quando começou uma troca de tiros, por volta das três e meia da madrugada. Segundo a polícia, vários atiradores estavam envolvidos e o conflito teria começado após uma briga. Uma investigação foi aberta, e as imagens das câmeras de segurança vão ser analisadas. Até o momento, ninguém foi preso.



