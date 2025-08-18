Turista brasileira é detida na Grécia e impedida de sair do país após ter visto expirado
O Domingo Espetacular explica por que uma linda viagem de férias se transformou num verdadeiro pesadelo para Manuelly de França Barbosa
Uma jovem turista brasileira vive neste momento um drama assustador. Ela viajou para a Europa e está detida numa prisão em Atenas como imigrante ilegal. Isso porque o prazo de permanência dela no continente terminou antes do retorno para o Brasil. O Domingo Espetacular explica por que uma linda viagem de férias se transformou num verdadeiro pesadelo para Manuelly de França Barbosa, uma paranaense de 25 anos.
