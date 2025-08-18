Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Turista brasileira é detida na Grécia e impedida de sair do país após ter visto expirado

O Domingo Espetacular explica por que uma linda viagem de férias se transformou num verdadeiro pesadelo para Manuelly de França Barbosa

Domingo Espetacular|Do R7

Uma jovem turista brasileira vive neste momento um drama assustador. Ela viajou para a Europa e está detida numa prisão em Atenas como imigrante ilegal. Isso porque o prazo de permanência dela no continente terminou antes do retorno para o Brasil. O Domingo Espetacular explica por que uma linda viagem de férias se transformou num verdadeiro pesadelo para Manuelly de França Barbosa, uma paranaense de 25 anos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bélgica
  • Brasil
  • Europa
  • França
  • Grécia
  • Imigração
  • Israel
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.