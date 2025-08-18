Turista brasileira é detida na Grécia e impedida de sair do país após ter visto expirado

Uma jovem turista brasileira vive neste momento um drama assustador. Ela viajou para a Europa e está detida numa prisão em Atenas como imigrante ilegal. Isso porque o prazo de permanência dela no continente terminou antes do retorno para o Brasil. O Domingo Espetacular explica por que uma linda viagem de férias se transformou num verdadeiro pesadelo para Manuelly de França Barbosa, uma paranaense de 25 anos.



