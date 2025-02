Vale tudo pelo 'like'? Jovens arriscam as próprias vidas em busca de sucesso nas redes sociais

No Rio de Janeiro, um turista chileno pulou de paraquedas do terraço de um hotel. Em São Paulo, um passageiro decidiu viajar entre os vagões do metrô. No Rio Amazonas, uma corrida 'insana' na frente de um navio. Em comum nos três casos, muito mais do que aventuras. O país lidera o número de influenciadores digitais. São mais de 500 mil em apenas uma plataforma. E, para aparecer no meio desse mar de gente, é preciso chamar a atenção. Para muitos, essa sede por 'likes' não encontra limites. Acompanhe na reportagem.



