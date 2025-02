‘Vicente Matheus - Haja O Que Hajar’: documentário traça perfil do ex-presidente do Corinthians

Um dirigente de futebol apaixonado pelo clube. O folclórico Vicente Matheus fez história no Corinthians com frases engraçadas, títulos inéditos e um jeito marcante de conduzir as finanças. A série documental Vicente Matheus - Haja O Que Hajar, como ele dizia - traça um perfil completo desse corintiano, querido até hoje pelos torcedores. Uma produção do Jornal da Record que estreia nesta quarta (12) de graça no PlayPlus.