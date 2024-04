Alto contraste

Uma conversa franca e reveladora com um dos maiores artistas do país. Osmar Prado fala sobre a luta contra um câncer e explica as duras críticas que ele fez à nova geração de atrizes e atores. Confira a entrevista no Domingo Espetacular.