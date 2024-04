Brasileira entra sozinha no Afeganistão e encara talibã Ela quer conhecer 200 países em menos de um ano e meio

Conheça a brasileira que ficou cara a cara com o talibã. Ela é a primeira turista mulher do mundo a entrar sozinha no Afeganistão depois que o grupo fundamentalista voltou ao poder. A Nataly é uma moça de 29 anos que quer quebrar um recorde: conhecer 200 países em menos de um ano e meio.