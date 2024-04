Brasileira luta há dois anos para rever filhas gêmeas levadas pelo pai para o Líbano

Alto contraste

Uma mãe brasileira vive um drama há dois anos: não consegue ver as filhas gêmeas. As meninas foram levadas secretamente para fora do país pelo pai, um libanês. Ele se recusa a devolver as crianças. Bianca decidiu entrar na Justiça e, em 2022, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deu decisão favorável a ela. Foi expedido um mandado de busca e apreensão, e o aviso foi encaminhado à Polícia Federal e à Interpol. No entanto, as decisões não tiveram efeito prático, já que o Líbano não é signatário da Convenção de Haia.