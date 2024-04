Casal é acusado de aplicar golpe de mais de R$ 100 milhões com venda de alfaces Jucélio Lacerda, de 45 anos, foi preso no início de fevereiro; a mulher dele vai responder em liberdade

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nos últimos anos, os supermercados da Paraíba e de outros estados do Nordeste começaram a abrir as portas para um novo produtor rural que oferecia alface, rúcula, tomate e outras hortaliças de alta qualidade, cultivadas sem agrotóxicos e por um preço menor que o da concorrência. Mas o homem que parecia o gênio do agronegócio foi parar atrás das grades, no início de fevereiro. Jucélio Lacerda, de 45 anos, e a esposa são investigados por deixarem ao menos 25 vítimas no prejuízo, que somado chega a R$ 10 milhões.