"Cidade ao aço": Possibilidade de desastre ambiental deixa moradores de Volta Redonda (RJ) em alerta

Um alerta sobre a possibilidade de um novo desastre ambiental no país. Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, uma montanha de resíduos industriais ameaça o Rio Paraíba do Sul, que abastece milhões de pessoas. Além do medo da contaminação das águas, moradores denunciam a poluição do ar pela empresa siderúrgica mais antiga do país. Para quem vive na “cidade do aço”, está cada dia mais difícil respirar.