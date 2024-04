Comunidade judaica em SP se reúne para homenagear as seis milhões de vítimas do Holocausto O dia de memórias do genocídio ganhou outro peso após o atentado terrorista do grupo Hamas em Israel

O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi celebrado no último sábado (27). Hoje, um evento em São Paulo reuniu autoridades e representantes da comunidade judaica para homenagear as seis milhões de vítimas do nazismo. O dia é conhecido pela frase: “Nunca mais”. Especialmente esse ano, o lema ganhou outro peso após o atentado terrorista do grupo Hamas em Israel.