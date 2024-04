Confira o drama dos moradores de prédio de luxo com rachaduras no litoral de São Paulo O local foi esvaziado após barulho e rachaduras identificadas

O Domingo Espetacular mostra agora o relato dramático dos moradores de um prédio de luxo no litoral de São Paulo que foram obrigados a abandonar os apartamentos às pressas. As colunas do condomínio começaram a ceder, de uma hora para outra. Agora, a Defesa Civil e a prefeitura da cidade de Praia Grande tentam salvar a estrutura, com escoras e reparos.