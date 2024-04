Confira os gols de ontem (27) da terceira rodada do Paulistão 2024

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular de hoje (28) começa com os gols de sábado do Paulistão. O Corinthians foi ao ABC Paulista e perdeu mais uma. Mesmo com um jogador a mais, o Timão não conseguiu vencer o São Bernardo. Silvinho recebeu um belo cruzamento e marcou o único gol da partida. Já o São Paulo recebeu a Portuguesa no Morumbi. Nikão cobrou escanteio e, na sobra, Luiz Gustavo chutou no canto direito do goleiro Thomazella para garantir a vitória Tricolor. Confira como foram as outras partidas da terceira rodada do campeonato!