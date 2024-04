Confira os gols e os lances polêmicos da nona rodado do Paulistão O derby paulista está entre as grandes emoções deste domingo (18)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Chegou a hora dos gols do Paulistão, que você acompanha com exclusividade na TV aberta, aqui na RECORD. O domingo (18) foi de muitos gols na nona rodada, inclusive no derby Palmeiras e Corinthians, que teve de tudo. Confira!