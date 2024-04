Conheça o menino de 7 anos que já concluiu curso na universidade de Harvard

Alto contraste

Conheça a história de um pequeno prodígio, um menino de comunidade que, aos 7 anos, concluiu um curso em uma das mais prestigiadas universidades do mundo. Apaixonado por tecnologia, o Álvaro é raro caso de criança com "altas habilidades". Ele aprendeu a falar inglês sozinho e até já criou um jogo de videogame. Morador do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, ele tem um currículo para lá de avançado, incluindo jogos de programação em Harvard, uma das universidades mais conceituadas do mundo.